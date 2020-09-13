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Библиотеки Петрозаводска окажут помощь особым детям

Новости. Общество
18:40, 14 Сентября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
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Для подопечных специального центра "Радуга" будут организованы литературные встречи, мастер-классы и экскурсии, сообщают в мэрии столицы Карелии.

Муниципальные библиотеки станут партнёрами Карельской региональной детской общественной организации инвалидов "Ребенок - инвалид детства". Об этом информирует пресс-центр мэрии Петрозаводска.

Перспективы сотрудничества директор Центральной библиотечной системы Юлия Нестерова и начальник управления общественных связей администрации Петрозаводска Жанна Малеева обсудили с руководителем НКО Ириной Тереховой. Встреча состоялась 11 сентября в досуговом центре для людей с ментальными особенностями "Радуга".

Беседа была посвящена обсуждению совместной работы: в следующему году КРОО "РИД" отметит 20-летие со дня создания. Городские учреждения готовы оказать своим партнёрам "библиотечную" помощь - проводить литературные встречи, организовывать чтения книг и рассказы о них, мастер-классы, посещение библиотек.

Деятельность общественной организации направлена на помощь семьям, имеющим детей-инвалидов, в развитии социальных навыков, формировании досуга, предоставлении отдыха родителям и другим членам семьи, осуществляющим уход за этими детьми. В рамках регионального проекта "Солнечный круг" создана "тренировочная квартира" для самостоятельного проживания людей с инвалидностью, сообщают в мэрии Петрозаводска.

Ранее сообщалось, что Парфенчиков разрешил многолюдные свадьбы и открыл залы библиотек в Карелии.

 

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