Парфенчиков разрешил многолюдные свадьбы и открыл залы библиотек в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков снял ряд ограничений, введенных ранее для предотвращения заражения граждан коронавирусной инфекцией.

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое в очередной раз снимает ограничения, введенные ранее из-за распространения COVID-19. Об этом губернатор рассказал в соцсети.

Так, с 10 августа в дежурные группы и детсады разрешено принимать детей вне зависимости от того, трудятся их родители непосредственно на рабочем месте или дистанционно. Справки с места работы предоставлять больше не нужно. Также в дежурные группы теперь можно принимать детей, проживающих совместно с пожилыми родственниками старше 65 лет. Дети с признаками ОРВИ, а также из круга контактов людей, заболевших коронавирусом, до получения разрешения врача в детсады не допускаются.

С 10 августа могут начать работу читальные и компьютерные залы библиотек. Персонал и посетители будут вынуждены соблюдать меры безопасности. При этом наполняемость залов не должна превышать 50% от максимально возможной. Разрешается работа государственных и муниципальных архивов, также при условии выполнения требований Роспотребнадзора.

Как сообщил Парфенчиков, с сегодняшнего дня бракосочетание в торжественной обстановке можно проводить в присутствии 20 человек, включая молодоженов. Раньше количество участников церемонии ограничивалось десятью.

При этом ограничение по количеству участников массовых мероприятий – не более 20 человек - сохраняются. Исключение с сегодняшнего дня делается для мероприятий, которые проводятся на открытом воздухе на территориях тематических парков и парков культуры и отдыха.

Ранее Парфенчиков разрешил открыться детским игровым центрам, клубам и домам культуры в Карелии.