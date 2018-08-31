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Новости. Общество
07:20, 31 Августа 2018

"Биг Бен" в Петрозаводске пошел трещинами

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В мэрии столицы Карелии состоялось заседание консультативного совета по делам градостроительства.

Как рассказала представитель карельского ОНФ Анна Лопаткина, которая приняла участие в совещании, есть предварительные договорённости с одной из строительных компаний о демонтаже стелы с часами на площади Гагарина.

"Специалисты, которые провели предварительный осмотр конструкции отметили также наличие трещин в конструкции. В связи с чем вопрос демонтажа становится более актуальным. Напомню, по данному объекту есть решение суда к собственнику объекта произвести демонтаж, так как стела установлена без соответсвующих разрешений и документация по ней отсутствует", - написала "ВКонтакте" Анна Лопаткина, которая приняла участие в совещании.

После демонтажа стела будет передана на ответственное хранение, а территорию, на которой она установлена, благоустроят. Рассматривается предложение архитекторов о размещении на этом месте плоскостной ландшафтной композиции, рассказала она.

По словам Лопаткиной, в вопросе о сносе пристройки "Невский пассаж" к дому №30 на проспекте Александра Невского собственники квартир занимают категоричную позицию. За демонтаж и против любых вариантов реконструкции пристройки высказались даже жильцы тех квартир, окна которых выходят на другую сторону.

"Поиск компромиссного решения продолжается параллельно с обследованием конструкций дома, выполняемым экспертами сторонней организации", - сказала представитель ОНФ.

Ещё одна актуальная дискуссионная тема – определение места установки стелы "Город воинской славы". По словам Анны Лопаткиной, она появится в Петрозаводске к 100-летию  Карелии. Новые варианты ее размещения будут вынесены на широкое общественное обсуждение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
от оно как!
2018-08-31 10:12:09
Я не была за установку Бена, но и не за снос... Так понимаю, что под видом трещин - демонтируем?!
Это тоже выход и слабая мина при плохой игре.
Соглашусь, с предыдущим оратором - пусть левин и демонтирует за свои деньги - впредь баранам не повадно будет. Будут думать что , где и как ....
С другой стороны предками было завещана "поляна", так не нать засерать....
Os
2018-08-31 08:45:54
Ставилась по указанию мэра Левина. Почему бы ему не убрать ее на свои средства?
Изя
2018-08-31 07:24:19
Довели их спортивные общественники свой болтовнёй о сносе .
Гость
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