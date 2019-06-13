Биктимирова: Иностранные экскурсоводы "захватили" карельский рынок

Управление по туризму Карелии и местные туроператоры недовольны тем, что группы иностранных туристов сопровождают, в основном, иностранные экскурсоводы – претензии вызывает содержание их экскурсий.

Об этом на заседании парламентского комитета по образованию, культуре, спорту и молодежной политике заявила начальник Управления по туризму Карелии Екатерина Биктимирова.

"Планомерно идет захват отечественного туристического рынка иностранными гидами-переводчиками… С иностранными группами чаще всего идет иностранный гид-экскурсовод и переводчик. То есть ту, какую информацию доносит до группы иностранный гид, она не всегда достаточно выверена и соответствует фактам экскурсии. В том числе китайские экскурсоводы, экскурсоводы из западных стран – наши туроператоры отмечают низкий уровень подготовки информации", – сообщила Биктимирова.

По ее словам, претензии из-за низкой квалификации возникают не только к иностранным, но и российским экскурсоводам, приезжающим из других регионов.

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