Билеты на автобус можно купить в кассах Петрозаводска

Кассы Петрозаводска заработали в обычном режиме.

Карелавтотранс в своем паблике разместил информацию для пассажиров.

«Кассы Петрозаводска работают в обычном режиме», — сообщило ведомство.

Напомним, в воскресенье, 26 ноября, билеты в кассах Петрозаводска не продавались.

Продажа билетов не осуществлялась из-за технической неисправности.

Билеты можно было приобрести у водителей автобусов, совершающих рейсы.