Жители Петрозаводска не могут купить в кассе билеты на автобус

Продажа билетов в кассах Петрозаводска не производится.
Важное сообщение для пассажиров сделали в
В связи с технической неисправностью продажа билетов в кассах Петрозаводска не производится, сообщили в ведомстве.
Билеты можно приобрести у водителя автобуса.
Об устранении неисправности и начале продажи билетов в кассе будет сообщено дополнительно.
риносит извинения за доставленные неудобства.
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