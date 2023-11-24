Жители Петрозаводска не могут купить в кассе билеты на автобус

Продажа билетов в кассах Петрозаводска не производится.

Важное сообщение для пассажиров сделали в Карелавтотрансе.

В связи с технической неисправностью продажа билетов в кассах Петрозаводска не производится, сообщили в ведомстве.

Билеты можно приобрести у водителя автобуса.

Об устранении неисправности и начале продажи билетов в кассе будет сообщено дополнительно.



Карелавтотранс приносит извинения за доставленные неудобства.