Билеты на "Ласточку" из Карелии подорожают почти в 3 раза

В пресс-службе ОЖД рассказали, почему цены на билеты до Великого Новгорода и Пскова резво вырастут с 1 июня.

С 1 июня билеты из Петрозаводска до Великого Новгорода и Пскова на "Ласточку" вырастут в разы.

Если 31 мая цена до Новгорода составит 462 рубля в эконом-классе и 647 рублей в бизнес-классе, то с 1 июня цена поднимется до 1344 рублей (эконом-класс) и до 3140 (бизнес-класс).

Аналогичная ситуация и с билетами до Пскова. В эконом-классе цены вырастет пости в 3 раза, а в бизнес-классе в 4 раза.

В пресс-службе Октябрьской железной дорогии сообщили, что рост цен на билеты связан с окончанием специальных тарифных акций.

"22 февраля был запущен поезд "Ласточка, соединяющий Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. В честь данного события на поезда отправлением с 22 февраля по 31 мая ОАО "РЖД" предлагали пассажирам оформить проездные документы по специальным тарифным акциям. С 1 июня действие акции заканчивается, и стоимость билетов на данные поезда будет формироваться в соответствии с приказом ФАС России", - прокомментировали в ОЖД.