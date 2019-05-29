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Новости. Экономика
11:46, 29 Мая 2019
фото: ТАСС / Игорь Лукьянов

Билеты на "Ласточку" из Карелии подорожают почти в 3 раза

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В пресс-службе ОЖД рассказали, почему цены на билеты до Великого Новгорода и Пскова резво вырастут с 1 июня.

С 1 июня билеты из Петрозаводска до Великого Новгорода и Пскова на "Ласточку" вырастут в разы. 

Если 31 мая цена до Новгорода составит 462 рубля в эконом-классе и 647 рублей в бизнес-классе, то с 1 июня цена поднимется до 1344 рублей (эконом-класс) и до 3140 (бизнес-класс). 

Аналогичная ситуация и с билетами до Пскова. В эконом-классе цены вырастет пости в 3 раза, а в бизнес-классе в 4 раза. 

В пресс-службе Октябрьской железной дорогии сообщили, что рост цен на билеты связан с окончанием специальных тарифных акций. 

"22 февраля был запущен поезд "Ласточка, соединяющий Псков, Великий Новгород и Петрозаводск. В честь данного события на поезда отправлением с 22 февраля по 31 мая ОАО "РЖД" предлагали пассажирам оформить проездные документы по специальным тарифным акциям. С 1 июня действие акции заканчивается, и стоимость билетов на данные поезда будет формироваться в соответствии с приказом ФАС России", - прокомментировали в ОЖД. 

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Комментарии

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zanoza
2019-05-29 12:07:38
В туристический сезон цена на билеты резко дорожает, это обычный маркетинговый ход РЖД.
User
2019-05-29 12:06:46
А когда население не будет покупать билеты, ОЖД снова начнет стонать о убыточности и нерентабельности. Жадность, как известно, фраера губит!
Мизантроп
2019-05-29 11:58:01
Нас опять ... . Расходимся.
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