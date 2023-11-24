Билеты на новогодние представления разлетаются, как жареные пирожки

Родители еще могут успеть купить их на январские дни.

Неминуемое приближение Нового года заставляет родителей подумать, чем порадовать своих детей. Куда сводить и что положить под елку. Вторая проблема — дело сугубо индивидуальное. Первая решается проще всего покупкой билета на новогоднее представление. Первую скрипку в этом деле играют карельские театры, но не только они.

Нужно сказать, что те, кто хочет попасть на «елку» в декабре, уже опоздали — билеты раскуплены практически на все театральные представления. Январь пока в продаже, но стоит поторопиться — ситуация меняется каждый день. Что и где будет проходить, а также стоимость билетов, знает проект «Жизнь и кошелек».