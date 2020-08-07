890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Пожар произошел на Сегежском ЦБК в Карелии 1
07.08.2020 09:25
В Карелии за месяц убили 9 человек, а изнасиловали – 5 5
07.08.2020 07:40
Глава Карелии ведет свой подсчет жертв коронавируса, которые ранее не входили в сводку Минздрава 33
07.08.2020 09:33
Еще один летальный случай пациента с ковидной инфекцией зарегистрирован в Карелии 1
07.08.2020 08:55
Движение в центре Петрозаводска перекроют почти на весь день
07.08.2020 12:25
Вечеринка в Петрозаводске закончилась дебошем и кровью 3
07.08.2020 13:40

Билл Гейтс предсказал глобальную катастрофу

Новости. Общество
23:30, 07 Августа 2020
фото: © Getty Images/Getty Images for All In WA
Загрузка...

Основатель Microsoft Билл Гейтс предсказал экологическую катастрофу, последствия которой будут хуже пандемии коронавируса.

Предприниматель заявил, что через несколько десятков лет мир потрясет глобальный экологический кризис. По его мнению, чтобы понять реальные последствия загрязнения окружающей среды, необходимо "взглянуть на COVID-19 и растянуть негативное влияние на гораздо более длительный период", пишет Lenta.ru.

"Какой бы ужасной ни была пандемия, изменения климата могут оказаться еще хуже", – написал Билл Гейтс в своем блоге.

Для предупреждения катастрофы бизнесмен предлагает радикально снизить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. В ином случае ухудшение экологии, смерть людей и проблемы с экономикой будут преследовать человечество дольше, чем в период пандемии.

По оценке Гейтса, смертность от коронавируса составляет примерно 14 летальных исходов на 100 тысяч человек, и изменение климата с загрязнением окружающей среды приведет к такому же росту смертности. При таких темпах к концу столетия данный показатель составит 73 смерти на 100 тысяч человек.

"Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным", – пояснил он.

Между тем Гейтс заявил, что из-за пандемии снизилось и количество выбросов в окружающую среду. Однако, по его мнению, этого недостаточно для предотвращения катастрофы. 

Однако после снятия всех ограничений количество выбросов вернется к изначальным значениям, и человечество не станет поддерживать текущую динамику. Вместе с тем Гейтс подчеркивает, что такое снижение выбросов стало возможным лишь с большим количеством ограничений.

Для реального снижения количества выбросов предприниматель предложил несколько решений. Во-первых, необходимо создать новые инструменты для борьбы с изменениями климата, в частности – обеспечить нулевые выбросы на электростанциях, производствах и других предприятиях. Также необходимо оказывать помощь бедным слоям населения, которые не готовы к изменениям климата.

Гейтс предсказал пандемию коронавируса за много лет.

В марте 2015 года Билл Гейтс выступил на TED Talk с лекцией о первом годе борьбы с лихорадкой Эбола. Тогда он пришел к выводу, что следующая крупная эпидемия унесет больше жизней, чем Эбола: "Если что-то и способно уничтожить более десяти миллионов человек в ближайшие десятилетия, скорее всего, это будет особо опасный вирус, а не война. Не ракеты, а микробы".

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
02.08.2020, 16:09
Бросившимся под колеса авто в Петрозаводске оказался 14-летний подросток
01.08.2020, 13:55
Юлия Меньшова побывала в Карелии на месте съемок фильма "Любовь и голуби" спустя 38 лет (ФОТО)
03.08.2020, 16:38
В тихом центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
02.08.2020, 13:36
Молодой человек бросился под колеса авто в Петрозаводске (ВИДЕО)
03.08.2020, 13:05
В Петрозаводск завезли фрукты, зараженные оспой
05.08.2020, 08:49
В Карелии за последние сутки COVID-19 выявили почти у полсотни человек

Аналитика

05.08.2020 16:14
Обществоведение
Затянувшееся дело 1
Дело молодого петрозаводчанина, которого избил мастер единоборств, спортсмен Джаваншир Кадашев, почти год расследовалось, а теперь рассматривается в суде по статье, которую в процессе переквалифицировали уже несколько раз.
Подготовку Карелии к 100-летнему юбилею оценят в сентябре 6
05.08.2020 09:36
Приговор никому не понравился 5
04.08.2020 13:56
Где научат быть здоровыми
31.07.2020 15:36
"Власть разыгрывает позорный спектакль" 8
31.07.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

03.08.2020 09:40
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, каждый седьмой россиян уже имеет иммунитет к новой коронавирусной инфекции.
Кому нужен Богдан 5
31.07.2020 21:46
Каждый седьмой россиянин имеет иммунитет к COVID-19
27.07.2020 16:00
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»