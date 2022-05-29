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Билл Гейтс предсказал новую пандемию

Новости. Общество
20:40, 29 Мая 2022
фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс предсказал новую пандемию в следующие 20 лет.

В ближайшие два десятилетия может начаться новая пандемия, заявил основатель компании Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью изданию Diario.

"Это может быть вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработает его и преднамеренно распространит… Или это может быть что-то, что выйдет из мира природы. Человеческое население растет, и мы вторгаемся во все новые и новые экосистемы. Поэтому, по моим оценкам, существует пятидесятипроцентная вероятность того, что в ближайшие 20 лет мы столкнемся с пандемией естественного происхождения в результате изменения климата", — цитируют Билла Гейтса РИА-Новости.

По его мнению, человечество должно включить пандемии в список того, к чему правительство должно быть готово, если оно хочет защитить своих граждан.

Для борьбы с пандемиями Гейтс предлагает создание "глобальной команды реагирования и мобилизации при эпидемиях". Для этого потребуется увеличить бюджет ВОЗ на 25% и создать команду примерно из 3 тысяч человек разного профиля, считает он. Гейтс полагает, что, если удастся брать под контроль распространение заболеваний на уровне вспышек, вакцины не понадобятся.

Отвечая на вопрос об оспе обезьян, Гейтс выразил мнение, что она не станет причиной следующей пандемии.

"Если бы не пандемия коронавируса, оспа обезьян даже не попала бы в новости", — подчеркнул он.

Оспа обезьян — редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.

В апреле число выявленных по всему миру случаев заражения коронавирусом превысило 500 миллионов. Жертвами болезни по всему миру стали почти 6,3 миллиона человек.

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