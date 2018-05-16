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Новости. Общество
23:30, 16 Мая 2018

Биологи обнаружили смертельную опасность секса

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Исследователи сделали вывод о том, что слишком активная сексуальная жизнь может привести к смерти.

Такое заключение было сделано в результате наблюдения за спариванием грызунов, пишет РЕН.

Изучение активности хищных сумчатых зверьков в Австралии подтолкнуло биологов к любопытным выводам. Эксперты сообщили, что насыщенная сексуальная жизнь не просто вредит здоровью, но и может угрожать существованию целых видов животных.

Ученые выяснили, что сумчатые мыши устраивают настоящие секс-марафоны и спариваются по 14 часов в сутки с большим числом самок, после чего ни один самец не выживает, сообщает портал Phys.org.

Это происходит по причине повышенного уровня стресса, приводящего к критическому ослаблению иммунитета и смерти. Как правило, самцы умирают, так и не увидев своих детенышей.

Главными признаками сексуального переутомления исследователи называют появление кровоточащих ран и нарушение опорно-двигательной системы. В отличие от самок, продолжительность жизни которых составляет порядка двух лет, самцы австралийских хищных сумчатых живут вдвое меньше и умирают до своего первого дня рождения.

Примечательно, что подобное "смертоносное" размножение идет на пользу женским особям. Дело в том, что оплодотворение производится спермой самого сильного самца, поэтому самки получают лучших отцов для своего потомства.

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