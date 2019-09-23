Бизнес-миссия "Деловой России" стартовала в Петрозаводске

В карельской столице региональное отделение общественной организации "Деловая Россия" открыло бизнес-миссию для привлечения инвесторов.

Мероприятие будет проходить в Петрозаводске с 23 по 25 сентября.

Прибывший на открытие миссии руководитель делегации "Деловой России" Павел Титов заявил, что общественная организация заинтересована в своем сильном представительстве в Карелии. В этом году "Деловая Россия" открыла в республике свое отделение.

"Бизнес-миссия "Деловой России" в Карелии – это, прежде всего, повышение значимости этого региона и его бизнес- климата. Мы привозим сюда потенциальных инвесторов, мы привозим сюда других членов "Деловой России". Для нас это важный регион, поскольку "Деловая Россия" особое внимание на данный момент уделяет расширению своего регионального присутствия", – отметил Павел Титов.

Титов также подчеркнул, что данное мероприятие носит ознакомительный характер.

"Мы первый раз от этой общественной организации встречаем здесь гостей. Это такая новая общественная организация, которая в себя включает актив современной российской экономики. Если вы посмотрите на состав генерального совета, то там много местных российских производителей промышленных товаров и пищевого производства и так далее. Мы здесь должны пообсуждать лучшие бизнес-практики, которые есть в регионах, по привлечению инвестиций, по реализации успешных проектов", – заявил председатель союза рыбопромышленников Карелии Илья Раковский на открытии мероприятия.