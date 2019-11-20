Бизнес-омбудсмен: Налог для самозанятых не станет проблемой для бизнеса в Карелии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова заявила, что система по обложению налогом самозанятых будет востребована в регионе.

Елена Гнетова заявила, что с учетом легкости регистрации в качестве самозанятого и простоте учета налогов при помощи мобильного приложения, данная система будет востребована жителями республики, которые планируют или уже оказывают услуги гражданам и юридическим лицам.

С июля 2020 года налог на профессиональный доход, который будут взимать с самозанятых, будет распространен на все регионы России.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".