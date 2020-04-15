Бизнес-омбудсмен РФ назвал Карелию в числе регионов с лучшей поддержкой предпринимателей при пандемии

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РФ Борис Титов назвал регионы с лучшей и худшей поддержкой бизнеса при кризисе, вызванного пандемией коронавируса.

По информации ИА REGNUM, 15 апреля в ходе пресс-конференции уполномоченного по защите прав предпринимателей в Российской Федерации Бориса Титова были названы регионы с лучшей и худшей поддержкой бизнеса в условиях распространения коронавируса.

"Ряд регионов предпринял собственные меры поддержки бизнеса в период кризиса, вызванного распространением коронавируса и введением режима самоизоляции", - отметил Титов.

Согласно представленному им исследованию, 18 регионов снизили налоги по патентам, в 49 субъектах РФ снижены ставки по упрощенной системе налогообложения, в 14 — рекомендовано снизить ставки по ЕНВД с 15% до 7,5%, в 27 — предлагается снизить налог на имущество. Также 57 регионов ввели собственные программы льготного кредитования.

В числе лучших регионов по местной поддержке бизнеса в период кризиса Титов назвал Ленинградскую, Кемеровскую, Мурманскую, Сахалинскую и Волгоградскую области, Приморский край, Республику Карелию.

Напомним, целый пакет мер для поддержки малого и среднего бизнеса разработан в Карелии по поручению Главы республики Артура Парфенчикова. Руководитель региона призвал мобилизовать все возможности республики, чтобы оказать предпринимательству, пострадавшему от ограничительных мероприятий, необходимую помощь.

В частности, для предпринимателей Карелии предусмотрены республиканские субсидии на возмещение части затрат по различным направлениям, получить которые можно без конкурсного отбора. Для предприятий наиболее уязвимых отраслей экономики в два раза увеличены суммы компенсации затрат. Например, по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам.

Возмещаются расходы предпринимателям, оказывающим социальные услуги, за аренду помещения, ремонт, рекламу, обучение, приобретение оборудования, дезинфицирующих средств.

Среди новых мер – компенсация затрат организациям, которые переходят на дистанционную торговлю продуктами питания и непродовольственными товарами. Они получат средства на создание интернет-ресурсов, приобретение транспорта.

За пользование объектами государственной и муниципальной собственности предпринимателям предусмотрена отсрочка арендной платы до 1 июля. По поручению Главы Карелии она будет продлена до 1 октября.

Сегодня на заседании карельского Парламента депутаты рассмотрели вопрос о поправках в региональный бюджет. По инициативе Главы Карелии дополнительно были выделены порядка 3,5 млрд рублей на медицину и поддержку бизнеса.

Добавим, вчера начал работу сайт https://help.kr-rk.ru/. Новый ресурс создан специально для карельских предпринимателей. В нем собраны все меры поддержки, которые предусмотрены для бизнеса республики в связи с пандемией коронавируса.