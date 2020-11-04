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Бизнес-омбудсмен в Карелии разъяснила "революционность" нового закона о требованиях к бизнесу

Новости. Общество
12:05, 05 Ноября 2020
фото: Официальная страница Уполномоченного по защите прав предпринимателей в РК
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Бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова назвала революционными некоторые нормы нового федерального закона об обязательных требованиях к предпринимательской и иной экономической деятельности.

Об этом она заявила, комментируя федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", который вступил в силу с 1 ноября 2020 года. 

Например, согласно закону, устанавливаются сроки вступления и сроки действия нормативных актов.

"Считаю эту норму революционной: нормативный акт с обязательными требованиями может вступать в силу только два раза в год: с 1 марта или 1 сентября. Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования к предпринимателям, могут не более 6 лет, после истечения этого срока осуществляется их переоценка", - пояснила Гнетова.

Кроме того, теперь должностные лица органов контроля не смогут на просьбу пояснить исполнение требований, отправить предпринимателя читать закон.

"Официальное разъяснение" даёт предпринимателям своеобразный иммунитет: если субъект бизнеса действовал на основании официальных разъяснений, он не может быть привлечен к административной ответственности", - отметила бизнес-омбудсмен.

О других особенностях нового закона читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-11-05 14:57:08
Какая такая революционность, когда президент говорит, что главное стабильность?
кир
2020-11-05 15:10:08
User, ротик закрой, неинтересен, сторож. :)
User
2020-11-05 15:23:57
КИНХ!
zanoza
2020-11-05 13:45:28
Великая революция, о которой так мечтали предприниматели, свершилась! Ура! :)
delphi
2020-11-05 12:45:32
Гнётова неприятная особа. И за что им платят?
кир
2020-11-05 13:33:16
delphi, личико покажи. Мы и тебя определим. :)
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