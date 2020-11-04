Бизнес-омбудсмен в Карелии разъяснила "революционность" нового закона о требованиях к бизнесу

Бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова назвала революционными некоторые нормы нового федерального закона об обязательных требованиях к предпринимательской и иной экономической деятельности.

Об этом она заявила, комментируя федеральный закон от 31.07.2020 № 247-ФЗ "Об обязательных требованиях в Российской Федерации", который вступил в силу с 1 ноября 2020 года.

Например, согласно закону, устанавливаются сроки вступления и сроки действия нормативных актов.

"Считаю эту норму революционной: нормативный акт с обязательными требованиями может вступать в силу только два раза в год: с 1 марта или 1 сентября. Нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования к предпринимателям, могут не более 6 лет, после истечения этого срока осуществляется их переоценка", - пояснила Гнетова.

Кроме того, теперь должностные лица органов контроля не смогут на просьбу пояснить исполнение требований, отправить предпринимателя читать закон.

"Официальное разъяснение" даёт предпринимателям своеобразный иммунитет: если субъект бизнеса действовал на основании официальных разъяснений, он не может быть привлечен к административной ответственности", - отметила бизнес-омбудсмен.

О других особенностях нового закона читайте в интернет-газете "Вести Карелии".