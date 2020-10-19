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Бизнес по выращиванию мидий набирает обороты в Карелии

Новости. Общество
14:46, 20 Октября 2020
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Еще одна ферма для выращивания мидий создана в акватории Чупинской губы Белого моря в Карелии.

Об этом сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Ферму открыл индивидуальный предприниматель (глава КФХ) Илья Шкуринский.

На рыбоводном участке, предоставленном предпринимателю для выращивания объектов марикультуры проводятся работы по размещению субстратов (коллекторов) для сбора личинок и выращивания товарной мидии. В климатических условиях  Республики Карелия цикл ее выращивания до товарной навески занимает 4 года, пояснили в министерстве.

Насколько развит этот бизнес в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

 

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