Бизнес по выращиванию мидий набирает обороты в Карелии

Еще одна ферма для выращивания мидий создана в акватории Чупинской губы Белого моря в Карелии.

Об этом сообщили в министерстве сельского и рыбного хозяйства республики.

Ферму открыл индивидуальный предприниматель (глава КФХ) Илья Шкуринский.

На рыбоводном участке, предоставленном предпринимателю для выращивания объектов марикультуры проводятся работы по размещению субстратов (коллекторов) для сбора личинок и выращивания товарной мидии. В климатических условиях Республики Карелия цикл ее выращивания до товарной навески занимает 4 года, пояснили в министерстве.

Насколько развит этот бизнес в республике, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".