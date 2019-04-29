Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Экономика
20:40, 29 Апреля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Загрузка...

Минфин предлагает запретить ЕНВД и патенты для продавцов маркируемых товаров. Бизнес предупреждает о массовом закрытии несетевых магазинов - под удар могут попасть продавцы табачных изделий, одежды и обуви.

В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы – Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

ЕНВД и патенты позволяют сократить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД в рознице могут стать компании, в которых работают менее 100 человек на площади не более 150 кв м. 

Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка – 60 млн руб, пишет РБК.

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН; ближайшая альтернатива патентам и ЕНВД) "налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю".

Маркировке в России подвергается все больше товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.04.2019, 12:30
В Карелию возвращаются холода
28.04.2019, 10:23
ФОТО: В Петрозаводске подрались посетители ресторана
25.04.2019, 18:13
ФОТО: Появились кадры с места страшного ДТП в Карелии, где пострадали пять человек
25.04.2019, 15:46
В ГИБДД рассказали подробности страшного ДТП, когда ВАЗ сбил женщину на тротуаре в Петрозаводске
26.04.2019, 19:10
Пугачева вышла на публику в прозрачной юбке
25.04.2019, 21:30
Караулова разоткровенничалась об отношениях с Киркоровым

Аналитика

Сегодня 16:45
Капитал
Еще один уютный парк появится в Петрозаводске
"Баренц Групп" продолжает программу озеленения Петрозаводска.
Завод "Славмо" открыл новую площадку по розливу артезианской воды
Сегодня 12:34
Грузовики попадут под ограничения 1
Сегодня 09:30
Миллионы на спасение Шуи
26.04.2019 12:40
Встречайте дачный сезон во всеоружии
24.04.2019 10:53
Вся аналитика

Чтиво

25.04.2019 09:57
Личное мнение
Бизнес с риском для жизни
Есть меры поддержки. Есть средства поддержки. А вот с собственно предпринимательством обнаруживаются проблемы.
Травма – отдыху не помеха!
24.04.2019 10:00
Деньги нашли в карманах инвалидов 2
24.04.2019 09:14
Образцовое предприятие стремится к штурму новых вершин
22.04.2019 13:28
архив чтиво

Медиа

Пасхальная служба в главном храме Карелии
28.04.2019 12:15
все фото и видео

Опрос

Что для вас 1 мая?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»