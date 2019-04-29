Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

Минфин предлагает запретить ЕНВД и патенты для продавцов маркируемых товаров. Бизнес предупреждает о массовом закрытии несетевых магазинов - под удар могут попасть продавцы табачных изделий, одежды и обуви.

В своем законопроекте Минфин предлагает лишить продавцов товаров, которые подлежат маркировке, возможности использовать специальные налоговые режимы – Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патенты. Если предприниматель начнет продавать такие товары, он утратит право применять спецрежим.

ЕНВД и патенты позволяют сократить налоговую нагрузку. Плательщиками ЕНВД в рознице могут стать компании, в которых работают менее 100 человек на площади не более 150 кв м.

Использовать патентную систему могут ИП, количество сотрудников в которых не превышает 15 человек, а выручка – 60 млн руб, пишет РБК.

Большая часть несетевых магазинов не справится с возросшей налоговой нагрузкой и будет вынуждена закрыться, полагают в бизнес-сообществе. По расчетам Ассоциации малоформатной торговли, при переходе со спецрежимов на упрощенную систему налогообложения (УСН; ближайшая альтернатива патентам и ЕНВД) "налоговая нагрузка увеличится в разы и сделает доходность бизнеса значительно меньшей, а в большинстве случаев приближенной к нулю".

Маркировке в России подвергается все больше товаров. Под нее уже попали или в ближайшее время попадут шубы и другие изделия из натурального меха, лекарства, ювелирные изделия, табачная продукция, некоторые виды одежды, постельное белье, духи, фотокамеры, обувь.