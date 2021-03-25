Бизнес прогнозирует стабилизацию ситуации в промышленности Карелии

Большинство предприятий Карелии прогнозирует сохранение на стабильном уровне своих объемов производства в ближайшие два месяца.
Об этом говорят результаты проведенного Карелиястатом опроса руководителей организаций.
В обрабатывающих производствах 92% предприятий ожидают сохранения объемов выпуска продукции и 8% прогнозируют увеличение.
В сфере добычи полезных ископаемых о планируемом росте производства сообщили 22% респондентов, а 78% ожидают сохранения достигнутых показателей.
Сокращение производства ожидается только в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – обо этом сообщил каждый третий представитель отрасли.
Подробнее о ситуации в промышленности республики читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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