Бизнес в Карелии "кошмарят", заявил депутат

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Депутат Законодательного собрания республики Виктор Степанов сообщил, что предпринимательское сообщество страдает от неумелых действий власти и обилия проверок.
Депутат отметил, что на данный момент предприниматели находятся под давлением различных контролирующих организаций. Степанов привел в пример ситуацию на новом республиканском предприятии по переработке рыбы. Там, по словам парламентария, за год состоялось более двух десятков проверок.
"Если в течение года порядка 25 проверок было, вы представьте. Это не кошмар для бизнеса? Это кошмар. Вот сейчас я вынужден буду обратиться, ну как говорится, там наверху - и председателю госкомиссии, и другим. Нельзя сегодня "кошмарить" бизнес", сказал Степанов.
Подробности - на сайте "Вести Карелии".
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