Бизнес в Карелии получит возможность льготного кредитования по линии ФРП

Фонд развития промышленности Республики Карелия заключил соглашение с Российским фондом технологического развития, которое даст возможность льготного софинансирования проектов по техническому перевооружению карельских компаний.

Соглашение подписали сегодня на Сочинском инвестиционном форуме директор российского Фонда Роман Петруца и директор Фонда развития промышленности Республики Карелия Артем Красулин.

Сотрудничество с российским Фондом позволяет региональным фондам выдавать совместные федерально-региональные займы по двум программам льготного финансирования по ставкам 1, 3 и 5% годовых.

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