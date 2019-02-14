Бизнес в Карелии получит возможность льготного кредитования по линии ФРП

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Фонд развития промышленности Республики Карелия заключил соглашение с Российским фондом технологического развития, которое даст возможность льготного софинансирования проектов по техническому перевооружению карельских компаний.
Соглашение подписали сегодня на Сочинском инвестиционном форуме директор российского Фонда Роман Петруца и директор Фонда развития промышленности Республики Карелия Артем Красулин.
Сотрудничество с российским Фондом позволяет региональным фондам выдавать совместные федерально-региональные займы по двум программам льготного финансирования по ставкам 1, 3 и 5% годовых.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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