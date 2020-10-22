Бизнес в Карелии жалуется на прекращение кредитования под 2%, банки кивают на власти

Банки приостановили выдачу предпринимателям кредитов под 2% по уже заключенным договорам и ссылаются на прекращение финансирования из бюджета.

Такие жалобы поступают от представителей бизнеса уполномоченному по защите прав предпринимателей в Карелии Елене Гнетовой.

"Банковские учреждения отказываются исполнять соглашение в полной мере и приостанавливают выдачи транша по кредитным договорам, заключенным ранее с субъектами предпринимательской деятельности, информируя своих клиентов о том, что в банке закончился лимит на кредитование под 2 % на возобновление деятельности по Постановлению Правительства РФ № 696. При этом руководство Банка указывает, что заявка на увеличение лимита кредитования Банку была не одобрена", - говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".