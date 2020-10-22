Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Глава Карелии ввел новые ограничения из-за осложнившейся ситуации с COVID-19 в республике 16
Сегодня 12:22
Максим Мазуровский: "Вы всё валите на вирус, ничем не занимаетесь, кроме как кричите о нём ежедневно" (ВИДЕО) 17
Сегодня 14:42
Потерявший зрение известный в Карелии ученый нуждается в срочной помощи 18
Сегодня 07:25
В подвале одной из российских больниц нашли скопление трупов
22.10.2020 19:40
За сутки 11 классов в школах Карелии переведены на дистант из-за коронавируса
Сегодня 09:06

Бизнес в Карелии жалуется на прекращение кредитования под 2%, банки кивают на власти

Новости. Экономика
16:05, 23 Октября 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Банки приостановили выдачу предпринимателям кредитов под 2% по уже заключенным договорам и ссылаются на прекращение финансирования из бюджета.

Такие жалобы поступают от представителей бизнеса уполномоченному по защите прав предпринимателей в Карелии Елене Гнетовой.

"Банковские учреждения отказываются исполнять соглашение в полной мере и приостанавливают выдачи транша по кредитным договорам, заключенным ранее с субъектами предпринимательской деятельности, информируя своих клиентов о том, что в банке закончился лимит на кредитование под 2 % на возобновление деятельности по Постановлению Правительства РФ № 696. При этом руководство Банка указывает, что заявка на увеличение лимита кредитования Банку была не одобрена", - говорится в сообщении пресс-службы бизнес-омбудсмена.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-10-23 16:38:36
"...а что Титов?"
Н - новый
2020-10-23 16:37:32
У трактирщиков и торговцев штанами навар тоже не два процента.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
18.10.2020, 13:10
"Такой красоты этот двор еще не видел!" (ФОТОФАКТ)
17.10.2020, 13:52
Парфенчиков вновь запретил массовые мероприятия в Карелии на фоне роста числа заражений коронавирусом
18.10.2020, 09:00
Парфенчиков рассказал, что купил на вновь открывшейся ярмарке в Петрозаводске (ФОТО)
22.10.2020, 16:15
Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое

Чтиво

Сегодня 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 - теперь и в субботу
Биоматериал на коронавирус COVID-19 в "Клиники на Чайкиной" теперь можно сдать и по субботам.
Не тратьте деньги зря
21.10.2020 11:34
Живодеры выбирают слабых 2
19.10.2020 12:42
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»