Бизнес в Петрозаводске может рассчитывать на господдержку при условии создания рабочих мест

Власти Петрозаводска при рассмотрении заявок предпринимателей на компенсацию их расходов за счет бюджета считают главным условием создание новых или сохранение существующих рабочих мест.

Об этом в ходе онлайн-семинара для представителей малого и среднего бизнеса сообщила заместитель председателя комитета экономического развития администрации города Наталья Иванычева.

«Что мы хотим увидеть от вас в бизнес-плане? Это создание новых рабочих мест. Либо вы даете гарантию, что существующие рабочие места ваших сотрудников буду сохранены. Это дополнительные баллы, которые вам даются при оценке, рассмотрении вашей заявки… Заявка оценивается комиссией и, соответственно, создание новых рабочих мест в вашем бизнес-плане, для нас это дополнительный плюс», - пояснил замглавы комитета. Какие меры поддержки может получить бизнес, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".