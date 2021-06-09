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Бизнесмен готов беспрерывно выращивать грибы для кафе и ресторанов Петрозаводска

Новости. Экономика
14:42, 10 Июня 2021
фото: © Администрация Петрозаводска

Получивший муниципальную субсидию бизнесмен Алексей Трошков планирует установить на своем предприятии в Петрозаводске камеру для беспрерывного выращивания шампиньонов.

Накануне специалисты администрации Петрозаводска посетили предприятие Алексея Трошкова, который в 2020 году получил муниципальную субсидию на расширение производства. Об этом сообщили в мэрии карельской столицы.

Бизнесмен выращивает шампиньоны и поставляет их в кафе и рестораны Петрозаводска, пояснили в мэрии. Вся продукция проходит сертификацию и получает декларацию соответствия. Благодаря финансовой поддержке предприниматель смог увеличить производственные мощности: в скором времени планируется установка второй камеры для выращивания шампиньонов.

Сейчас проводится подготовка помещения: налаживается система вентиляции, поддержания температуры и влажности воздуха. Вторая камера даст возможность получать урожай грибов в течение всего года, что позволит увеличить объемы поставок.

Бизнесмен планирует расширить базу клиентов и приобрести новых партнеров в других районах Карелии.

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