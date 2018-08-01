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Новости. Общество
07:25, 01 Августа 2018

Бизнесмен из Петрозаводска отделался "предупреждением" за распространение листовок о замене счетчиков

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Антимонопольная служба в Карелии вынесла предупреждение бизнесмену за распространение листовок о замене водосчетчиков, вводящих в заблуждение потребителей.

"Индивидуальный предприниматель Х., зарегистрированный на территории Петрозаводска, привлечен к административной ответственности в связи с совершением правонарушения, ответственность за которое установлена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее ведомство оштрафовало на 7 тысяч рублей другого индивидуального предпринимателя за распространение листовок о поверке приборов учета, вводящих в заблуждение потребителей.

Напомним, после заявлений граждан была признана ненадлежащей реклама, распространяемая по многоквартирным домам Хабаровска, Благовещенска, Барнаула, Смоленска, Архангельска, Мурманска, Улан-Уде, Перми, Ярославля, Ростова-на-Дону, Краснодара, Сыктывкара, Твери и Петрозаводска.

Реклама распространялась в виде листовок некой "Единой городской службы" с информацией о необходимости проведения метрологической поверки индивидуальных приборов учета воды.

"В ходе рассмотрения дела установлено, что форма и содержание рекламы может вводить ее потребителей в заблуждение относительно исполнителя услуг, поскольку в тексте отсутствует указание на одного из непосредственных исполнителей - ИП Х., формировать у потребителей рекламы неверное мнение по поводу организации, производящей поверку счетчиков воды, а также срочности и необходимости такой поверки только у Единой городской службы по учету водоснабжения. Кроме того, было установлено, что ИП, предлагающий в рекламных листовках услуги по поверке водосчетчиков, не имел аккредитации на право их выполнения, чем также вводил потребителей в заблуждение", - отметили в антимонопольной службе.

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