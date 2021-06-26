Бизнесмен из списка Forbes, владелец яхты «Черная жемчужина» умер от коронавируса

Бизнесмен Олег Бурлаков из списка Forbes, состояние которого оценивается в $650 млн, умер от коронавируса.

Об этом Forbes рассказал знакомый бизнесмена и подтвердил знакомый его вдовы. Один из собеседников сообщил, что бизнесмен умер в Монако, где проживал последние годы. По его словам, в княжество он недавно вернулся из Москвы. В августе господину Бурлакову исполнилось бы 72 года.

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В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России-2021» господин Бурлаков занял 177-е место с оценкой состояния в $650 млн. Он был совладельцом Стройлесбанка, предпринимателю принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс».

По данным KP.ru, бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире – Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро, работающей на альтернативных источниках энергии. Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.

Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/26/06/2021/60d73a509a7947f99c005c9ющей на альтернативных источниках энергии.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/society/26/06/2021/60d73a509a7947f99c005c9 Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.

В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его Cadillac Escalade и выстрелил несколько раз. Бизнесмен не пострадал.

Олег Бурлаков пришел в бизнес в 1989 году, учредив со своими сослуживцами компанию «Интеграл», которая занималась научно-исследовательскими работами и разрабатывала топливные системы для военной промышленности и детали для космических аппаратов. В 90-х годах прибыль компании достигла 15 миллионов долларов.

Несколько лет назад у Олега Бурлакова начался бракоразводный процесс. В 2020 году жена подала на него в лондонский суд. У бизнесмена остались две дочери. Дети, брат предпринимателя и вдова будут претендовать на наследство.