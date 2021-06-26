Бизнесмен из списка Forbes, владелец яхты «Черная жемчужина» умер от коронавируса

Бизнесмен Олег Бурлаков из списка Forbes, состояние которого оценивается в $650 млн, умер от коронавируса.
Об этом Forbes рассказал знакомый бизнесмена и подтвердил знакомый его вдовы. Один из собеседников сообщил, что бизнесмен умер в Монако, где проживал последние годы. По его словам, в княжество он недавно вернулся из Москвы. В августе господину Бурлакову исполнилось бы 72 года.
В рейтинге «200 богатейших бизнесменов России-2021» господин Бурлаков занял 177-е место с оценкой состояния в $650 млн. Он был совладельцом Стройлесбанка, предпринимателю принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс».
По данным KP.ru, бизнесмен владел одной из самых красивых яхт в мире – Black Pearl стоимостью 400 миллионов евро, работающей на альтернативных источниках энергии. Ее длина составляет 106,7 метра. Судно было признано лучшей парусной яхтой 2019 года по версии The World's Superyacht Awards.
В 2018 году в Москве на Бурлакова было совершено покушение. Неизвестный подбежал к его Cadillac Escalade и выстрелил несколько раз. Бизнесмен не пострадал.
Олег Бурлаков пришел в бизнес в 1989 году, учредив со своими сослуживцами компанию «Интеграл», которая занималась научно-исследовательскими работами и разрабатывала топливные системы для военной промышленности и детали для космических аппаратов. В 90-х годах прибыль компании достигла 15 миллионов долларов.
Несколько лет назад у Олега Бурлакова начался бракоразводный процесс. В 2020 году жена подала на него в лондонский суд. У бизнесмена остались две дочери. Дети, брат предпринимателя и вдова будут претендовать на наследство.
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