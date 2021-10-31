Бизнесмен Петрозаводска: Я призываю вас, чтобы уже все включили голову и отнеслись к вакцинации серьёзно

Известный карельский предприниматель и ресторатор Александр Лукьянов призывает всех вакцинироваться.

В соцсети Александр Лукьянов разместил пост, в котором рассказал, как его семья пострадала от ковида, и что его 78-летнюю маму спасла прививка.

«Сколько ещё нужно объяснять о прививке взрослым людям? Простой пример из жизни. Завтра в 8.00 из Спб самолёт улетит к тёплому морю без моей старшей дочери, внука и её супруга. Потому что сегодня у нее 38 и поставили COVID. Обидно, она так ждала этой поездки. И главное, она сама и супруг горбом заработали на эту поездку. И что? И сколько таких по стране? Вот с 15 октября в Петрозаводске начнётся прессинг и не допуски в определённые места непривитых. Вот вам это надо? Дождались. COVID он рядом, но многие не верят. У меня уже две дочери из трех и их мамы под COVID попали. И моя мама в 78 лет цепанула. Но перенесла, слава богу, легко. Была привита ещё в апреле. Так когда уже осознаёте, что прививка - это важно! Посмотрите на соседей в Финляндии. Народ прививается - и меры ослабляются давно. Я не работаю в Кремле и на Ленина, 19 и Ленина, 2 и не продвигаю прививку. Я призываю вас, чтобы уже все включили голову и отнеслись к вакцинации серьёзно, без этих тупых разговоров типо «мне врач знакомый сказал», - как-всегда, эмоционально высказался о вакцинации предприниматель Лукьянов, сообщив позже, что прошел ревакцинацию.

«К сожалению, много у нас темных «староверов» развелось. Лично в понедельник сделал уже третью прививку Sputnik Lite», - написал в Фэйсбуке ресторатор.