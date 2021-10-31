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Бизнесмен Петрозаводска: Я призываю вас, чтобы уже все включили голову и отнеслись к вакцинации серьёзно

Новости. Общество
15:34, 31 Октября 2021
фото: Николай Смирнов / "Столица на Онего"

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Известный карельский предприниматель и ресторатор Александр Лукьянов призывает всех вакцинироваться.

В соцсети Александр Лукьянов разместил пост, в котором рассказал, как его семья пострадала от ковида, и что его 78-летнюю маму спасла прививка.

«Сколько ещё нужно объяснять о прививке взрослым людям? Простой пример из жизни. Завтра в 8.00 из Спб самолёт улетит к тёплому морю без моей старшей дочери, внука и её супруга. Потому что сегодня у нее 38 и поставили COVID. Обидно, она так ждала этой поездки. И главное, она сама и супруг горбом заработали на эту поездку. И что? И сколько таких по стране? Вот с 15 октября в Петрозаводске начнётся прессинг и не допуски в определённые места непривитых. Вот вам это надо? Дождались. COVID он рядом, но многие не верят. У меня уже две дочери из трех и их мамы под COVID попали. И моя мама в 78 лет цепанула. Но перенесла, слава богу, легко. Была привита ещё в апреле. Так когда уже осознаёте, что прививка - это важно! Посмотрите на соседей в Финляндии. Народ прививается - и меры ослабляются давно. Я не работаю в Кремле и на Ленина, 19 и Ленина, 2 и не продвигаю прививку. Я призываю вас, чтобы уже все включили голову и отнеслись к вакцинации серьёзно, без этих тупых разговоров типо «мне врач знакомый сказал», - как-всегда, эмоционально высказался о вакцинации предприниматель Лукьянов, сообщив позже, что прошел ревакцинацию.

«К сожалению, много у нас темных «староверов» развелось. Лично в понедельник сделал уже третью прививку Sputnik Lite», - написал в Фэйсбуке ресторатор.

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Комментарии

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лишьбыпротив
2021-10-31 16:30:19
Включил голову и по трактирам больше не шастаю. :)
Изя
2021-10-31 16:03:16
Как сказал один негодяй и подонок " «Дайте мне средства массовой информации, и я из любого народа сделаю стадо свиней» . Тут видимо уже тоже самое . :)
Беня
2021-10-31 16:26:02
Изя, а как же демократический плюрлялизм мнений? Вот мы с Лукьяновым считаем шо все ровно наоборот, стадо это вы, только не свиней, а не пуганных идиётов. :) Имеем право - у нас оценочное суждение на основе достоверных фактов :)
Изя
2021-10-31 16:43:29
Беня, когда начинают вещать из каждого утюга не проверенное и недоказанное никем это похоже на пропаганду и насиие . Кстати , я привился , только не гунди )))
asusls
2021-10-31 15:45:59
«К сожалению, много у нас темных «староверов» развелось. - может они были всегда и будут со включённой головой, а развились «другие»?
Беня
2021-10-31 16:20:12
asusls, ага, вот оно :)
Это каминг аут темного старовера. :)
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