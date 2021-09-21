Бизнесмен в Карелии погасил 5-миллионный долг, почувствовав интерес приставов к счетам и имуществу фирмы

В Костомукше приставы арестовали счета организации, задолжавшей по налогам 4,7 млн рублей, сообщили в УФССП Карелии.

В отделении судебных приставов Костомукши находился документ в отношении организации, задолжавшей в пользу налогового органа более 4,7 млн рублей.

Чтобы заставить организацию выплатить долг, приставы ввели запрет на регистрационные действия в отношении 12 единиц транспортных средств иностранного производства, а также со счета должника списали более 570 тысяч рублей в пользу погашения долга.

Получив уведомление банка о блокировке счетов, представитель организации-должника связался с судебным приставом, который сообщил ему о введении запрета на регистрационные действия в отношении имущества и обращении взыскания на счета.

Не желая наступления негативных последствий и остановки деятельности предприятия, а также ареста и изъятия имущества, руководитель организации незамедлительно погасил задолженность в полном объеме.