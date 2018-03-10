Бизнесмен в поселке Карелии устроил 8 марта поножовщину в кафе

Пострадавший мужчина с ножевым ранением в грудь доставлен в районную больницу.

Как стало известно "Столице на Онего" из источника в правоохранительных органах, в ночь с 8 на 9 марта в поселке Салми Питкярантского района в кафе "Ваала" местные жители отмечали Международный женский день.

Среди отдыхавший произошел конфликт, и один из участников драки нанес удар ножом в грудь оппонента.

Пострадавший с ножевым ранением был доставлен в Питкярантскую районную больницу, откуда и поступило сообщение о произошедшем в правоохранительные органы.

На данный момент ведется следствие, обстоятельства происшествия выясняются.

По словам очевидцев, зачинщиком драки стал бизнесмен с друзьями, который и нанес удар ножом.

"Вся эта компания утверждала, что им плевать на всех, что у них большие связи. Люди находились в полном неадеквате, - сообщил очевидец, - после того, как пьяная женщина ударила просто так по лицу девушку, молодой человек подошел к бизнесмену и потребовал извинений, на что бизнесмен нанес удар ножом в грудь. Еще раз оскорбив окружающих, они спокойно ушли".