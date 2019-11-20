Бизнесмена в Карелии оштрафовали за торговлю опасным мясом

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Предприниматель оштрафован за реализацию мясной продукции с нарушениями закона, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что в одном из продуктовых магазинов Лахденпохского района индивидуальный предприниматель продавал мясную продукцию неизвестного происхождения с нарушением санитарно-эпидемиологических требований.
Персонал не соблюдал правила личной гигиены, холодильные установки не были оснащены термометром, нарушались требования к маркировке мясных изделий и мясосодержащих продуктов.
Бизнесмена оштрафовали на 28 тысяч рублей.
Выявленные нарушения были устранены.
Ранее предпринимателя в Карелии оштрафовали за торговлю мясом и колбасой сомнительного качества.
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