Предпринимателя в Карелии оштрафовали за торговлю мясом и колбасой сомнительного качества

В Сортавале предпринимателя, продававшего мясную продукцию неизвестного происхождения, оштрафовали на 23 тысячи рублей, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Так, 3 сентября Управление Россельхознадзора по Карелии провело внеплановую выездную проверку магазина, расположенного в Сортавале.

В ходе проверки в магазине была выявлена продукция животного происхождения, находящаяся в продаже без ветеринарных сопроводительных документов: колбаса различных сортов, ветчина и сосиски общим весом 28 кг.

Также в торговой точке обнаружены товары неизвестного происхождения без маркировки: шея куриная, суповой набор, крыло куриное, бедро индейки общим весом 8, 5 кг.

Часть продукции находилась в холодильном прилавке с нарушением режима хранения. Масса куриная замороженная весом 7 кг и тушка цыпленка-бройлера, для которых установлен температурный режим - 18℃, хранились при - 3℃ и +6℃, и были разморожены.

Вся продукция была снята с реализации и уничтожена.

За нарушения ветеринарно-санитарных правил хранения и реализации продуктов животноводства, а также требований технических регламентов индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафов общей суммой 23 тысячи рублей.