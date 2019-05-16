Бизнесменам в Карелии будут бесплатно раздавать госимущество

Министр имущественных и земельных Карелии Сергей Щебекин объяснил условия бесплатной передачи неликвидного госимущества бизнесу.

Эта тема обсуждалась сегодня на заседании парламентского комитета по экономической политике.

"Мы понимаем, что это вещь коррупционно емкая. Достаточно осторожно подходим к этим объектам… Должен быть четкий поступательный механизм. Не продали, значит или переоценка этого имущества или уход на публичное предложение. По публичному предложению не продали, следующий этап - аукцион без объявления цены… Этого не было, сейчас это есть", – отметил министр.

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