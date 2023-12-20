Бизнесменов ряда районов Карелии примут в режиме «открытых дверей»

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора объявил о дне открытых дверей для предпринимателей.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 21 декабря, с полудня и до четырех часов дня в Сортавале, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей».



Бизнесменов ждут по адресу: Сортавала, улица Комсомольская, 10.



Специалисты проведут индивидуальные консультации предпринимателей по наиболее актуальным вопросам с разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.



Все вопросы стоит задавать по телефону: 8 (814-30) 4-73-70.