Бизнесменов ряда районов Карелии примут в режиме «открытых дверей»

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора объявил о дне открытых дверей для предпринимателей.
Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 21 декабря, с полудня и до четырех часов дня в Сортавале, Питкярантском, Лахденпохском, Олонецком и Суоярвском районах пройдет акция «День открытых дверей для предпринимателей».
Бизнесменов ждут по адресу: Сортавала, улица Комсомольская, 10.
Специалисты проведут индивидуальные консультации предпринимателей по наиболее актуальным вопросам с разъяснением требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.
Все вопросы стоит задавать по телефону: 8 (814-30) 4-73-70.
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