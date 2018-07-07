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Новости. Криминал
11:11, 07 Июля 2018

Бизнесмену из Карелии грозит 6 лет тюрьмы за уклонение от уплаты налогов

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Директор строительной фирмы обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По сообщению Следкома Карелии, по версии следствия, в период с 2012 года по 2014 год обвиняемый неправомерно принял к бухгалтерскому учету руководимой им компании документы о якобы имевших место поставках материалов и производстве строительно-монтажных работ в зданиях на территории Карелии на условиях субподряда двумя коммерческими организациями. В результате подготовки и представления в налоговый орган документов налоговой отчетности, содержащей заведомо ложные сведения, директор фирмы уклонился от уплаты налогов с руководимой им организации на сумму, превышающую 16 миллионов рублей.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет", - уточнили в Следкоме Карелии.

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