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Бизнесмены из Петербурга, построившие отели в Приладожье, согласились платить налоги в Карелии

Новости. Экономика
12:56, 29 Июля 2022
фото: © Олег Харсеев / Коммерсантъ

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Владельцы туристических компаний, работающих в Лахденпохском районе Карелии, но зарегистрированных в Санкт-Петербурге, решили перевести бизнес в Карелию.

Об этом сообщила руководитель республиканского Управления по туризму Анна Борчикова.

По ее словам, питерские предприниматели решили зарегистрировать свои объекты в Карелии, чтобы получить право на меры государственной поддержки, которые действуют в республике.

«Как минимум шесть предпринимателей задумались об участии в программах поддержки в следующем году, из них на данный момент четверо зарегистрированы в Санкт-Петербурге, но оценив усилия, которые сейчас предпринимает руководство Карелии по созданию благоприятного климата для предпринимателей, решили перерегистрировать свои предприятия в Карелии, а это дополнительные поступления в бюджеты разных уровней», — написала Борчикова на свой странице Вконтакте.

Она также отметила рост доходов бюджетов муниципальных районов и Карелии за счет легализации туристических объектов, которые до сих пор работали в «серой зоне». В первом полугодии 2022 года официальную регистрацию прошли 100 таких объектов.

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