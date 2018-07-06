Бизнесмены стали чаще жаловаться на местных чиновников

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Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова зафиксировала рост числа жалоб предпринимателей на действия представителей органов местного самоуправления.
Об этом Елена Гнетова рассказала на форуме "Диалог бизнеса и власти" в Петрозаводске.
По словам Гнетовой, предприниматели "неожиданно получают совершенно увеличенный налог в несколько раз".
Подробнее о проблеме читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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