Бизнесмены стали чаще жаловаться на местных чиновников

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Елена Гнетова зафиксировала рост числа жалоб предпринимателей на действия представителей органов местного самоуправления.

Об этом Елена Гнетова рассказала на форуме "Диалог бизнеса и власти" в Петрозаводске.

По словам Гнетовой, предприниматели "неожиданно получают совершенно увеличенный налог в несколько раз".

Подробнее о проблеме читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".