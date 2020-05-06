890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Решение Парфенчикова об ограничительных мерах из-за COVID-19 оспорят в суде 9
06.05.2020 14:43
Сотрудники УФСИН Карелии привезли продукты детям в социальный центр "Надежда" 1
06.05.2020 17:20
Житель поселка Карелии умер, не дождавшись скорой помощи 13
06.05.2020 12:49
Жительница Карелии в надежде продать квартиру попалась на уловку мошенника
06.05.2020 13:07
Жители Карелии оспорят введенный режим самоизоляции в суде 5
06.05.2020 15:52

Бизнесу потребуется не менее года, чтобы восстановиться после кризиса - прогноз

Новости. Экономика
08:45, 07 Мая 2020
фото: pixabay
Загрузка...

Около 80% российских компаний наладят рабочие процессы, затронутые кризисом, спустя один год, остальным 20% потребуется еще больше времени.

Такой прогноз в интервью "Известиям" дал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын.

"Бизнес очень чувствителен к срокам и порядку отмены ограничений. При условии, что они будут сняты хотя бы в середине июня, каждая пятая российская компания будет восстанавливаться более года", - сказал Синицын.

Подробнее о прогнозе ЦСР, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
30.04.2020, 09:11
Еще 8 жителей Карелии заразились коронавирусом
05.05.2020, 09:54
В Карелии глухарь попал в объектив фотоловушки (ФОТО)
04.05.2020, 09:13
Число заразившихся коронавирусом жителей Карелии приближается к сотне
30.04.2020, 15:32
Глава Карелии запустил онлайн-карту распространения коронавируса по республике
03.05.2020, 09:02
Более 1200 человек ушли в Карелии на самокарантин за сутки
01.05.2020, 08:55
Еще семь жителей Карелии заболели коронавирусом

Чтиво

30.04.2020 13:36
Без политики
Маркетплейс "Сделано в Карелии" – одна из форм помощи предпринимателям 5
О новом региональном проекте – в интервью с директором Фонда венчурных инвестиций Республики Карелия Борисом Валитом.
Сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске теперь может любой желающий
29.04.2020 10:08
Ипотека сегодняшнего дня: новые реалии и новые условия
29.04.2020 09:00
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»