Бизнесу потребуется не менее года, чтобы восстановиться после кризиса - прогноз

Около 80% российских компаний наладят рабочие процессы, затронутые кризисом, спустя один год, остальным 20% потребуется еще больше времени.

Такой прогноз в интервью "Известиям" дал глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Александр Синицын.

"Бизнес очень чувствителен к срокам и порядку отмены ограничений. При условии, что они будут сняты хотя бы в середине июня, каждая пятая российская компания будет восстанавливаться более года", - сказал Синицын.

Подробнее о прогнозе ЦСР, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".