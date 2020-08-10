Бизнесу придется платить за коммерческое использование карельских названий

Власти Карелии хотят запатентовать местные географические названия как товарные знаки и обязать бизнес платить за их использование в коммерческих целях.

О работе по брендированию карельского колорита глава республики Артур Парфенчиков рассказал в эфире телеканалу "Россия 1. Карелия".

По его словам, многие популярные среди туристов достопримечательности региона являются брендами Карелии и должны официально получить такой статус. Их использование в коммерческих целях будет разрешено только на платной основе.

В качестве примеров Парфенчиков привел такие наименования как Валаам, Кижи, Воттоваара, Рускеала. По словам губернатора, "это наши названия".

"Хочешь какую-то продукцию назвать "Рускеала" - например, автомобиль – извини, но плати за это деньги", - сказал губернатор.

Какие еще карельские бренды республики станут товарными знаками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".