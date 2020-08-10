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Бизнесу придется платить за коммерческое использование карельских названий

Новости. Общество
15:15, 10 Августа 2020
фото: Николай Смирнов/ИА "Республика"
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Власти Карелии хотят запатентовать местные географические названия как товарные знаки и обязать бизнес платить за их использование в коммерческих целях.

О работе по брендированию карельского колорита глава республики Артур Парфенчиков рассказал в эфире телеканалу "Россия 1. Карелия".

По его словам, многие популярные среди туристов достопримечательности региона являются брендами Карелии и должны официально получить такой статус. Их использование в коммерческих целях будет разрешено только на платной основе.

В качестве примеров Парфенчиков привел такие наименования как Валаам, Кижи, Воттоваара, Рускеала. По словам губернатора, "это наши названия".

"Хочешь какую-то продукцию назвать "Рускеала" - например, автомобиль – извини, но плати за это деньги", - сказал губернатор.

Какие еще карельские бренды республики станут товарными знаками, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Os
2020-08-10 16:47:19
Надо обязательно запатентовать название "Пряжа". Озолотимся.
новый
2020-08-10 16:54:23
Os, тттта, прясссаа. Это не тот грусть, который тоска, а тот, который гриб. Торккала, торккала - тумал рыпа хариус - вытащил ршава роволока.
кир
2020-08-10 16:45:09
Наконец, дошло, что есть патентное право. Бестолочи тридцать в рыночной экономике, толку никакого. Всё им сходит с рук. :)
12321
2020-08-10 15:52:36
Лишь бы ничего не делать и стричь . стричь . стричь .
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