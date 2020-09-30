Бизнесу в Карелии компенсируют расходы на маркировку товаров за счет бюджета

Расходы торговых организаций на маркировку различных видов товаров, которая становится обязательной согласно новому законодательству, в Карелии будут компенсироваться за счет муниципальных бюджетов.

Об этом говорится в разъяснениях изменений в законодательстве, подготовленных министерством экономического развития Карелии.

С 1 октября 2020 года вступил в силу запрет на оборот парфюмерной продукции, фотокамер и фотовспышек, немаркированных специальными средствами идентификации. С 1 ноября вступают в силу требования к обязательной маркировке автомобильных шин и покрышек, а с 1 января - рабочей одежды, трикотажных изделий, пальто, плащей, курток, постельного, столового, туалетного и кухонного белья.

Как будут помогать бизнесу справиться с возросшей нагрузкой, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".