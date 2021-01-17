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Бизнесу в Карелии станет легче получать землю без торгов: депутаты проголосовали

Новости. Общество
12:45, 18 Января 2021
фото: pixabay
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Власти Карелии готовы смягчить требование к инвестиционным проектам, под которые бизнес может получить земельные участки в аренду без проведения торгов.

Это следует из проекта закона о внесении изменений в республиканское законодательство, которое регламентирует выделение земельных участков предпринимателям, реализующим "масштабные инвестиционные проекты".

Такой статус сейчас имеют проекты, стоимость которых составляет не менее 300 млн рублей. Предлагается снизить эту планку до 100 млн рублей. Компании, которые заявят, что готовы вложить в свой проект такие деньги, получат право аренды земельных участков без торгов.

Чем власти мотивируют смягчение условий аренды, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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