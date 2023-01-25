Бюджет Карелии лишился почти 5 млрд рублей налога на прибыль предприятий в 2022 году

План по налогу на прибыль предприятий Карелии в 2022 году был выполнен на 64%.

Вместо ожидавшегося роста доходов от этого источника казна недосчиталась 4,7 млрд рублей.

Об этом говорят данные министерства финансов об исполнении регионального бюджета за 2022 год.

В начале прошлого года власти Карелии прогнозировали, что предприятия перечислят в казну 12,9 млрд рублей налога на прибыль, но итоговая сумма составила 8,3 млрд.

Налог на прибыль — один из основных источников собственных доходов республиканского бюджета. Сокращение поступлений из этого источника частично компенсировалось ростом платежей налога на доходы физических лиц. Они увеличились в 2022 году на 411,7 млн рублей.

Кроме того, выросли доходы за счет уплаты по упрощенной системе налогообложения, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых, транспортного налога, налога на имущество, оказания платных слуг.

В результате, общая сумма собственных доходов бюджета Карелии без федеральной помощи сократилась за год на 2%.