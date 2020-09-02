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Бюджет Петрозаводска пополнился на 241 млн рублей

Новости. Экономика
15:51, 03 Сентября 2020
фото: сайт партии "Единая Россия"
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Из бюджета Карелии дополнительно направлены в казну Петрозаводска более 241 млн рублей: деньги пойдут на школьное питание, спасение детей от заражения COVID-19 и на ремонт моста.

За счет межбюджетных трансфертов казну Петрозаводска в 2020 году предложено увеличить на 241 млн 545,2 тыс. рублей.  

В частности, свыше 63,4 млн рублей из этой суммы будут направлены на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в школах. Восемь миллионов рублей планируется направить на приобретение оборудования и материалов для соблюдения санитарного режима в муниципальных общеобразовательных организациях, в том числе на бесконтактные цифровые инфракрасные термометры, дезинфицирующие средства для проведения влажной уборки, кожные антисептики, оборудование для обеззараживания воздуха. Также 170 млн рублей предусмотрены на проведение капитального ремонта моста через реку Лососинка по ул. Маршала Мерецкова.

Подробности - на сайте "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-09-03 15:59:57
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