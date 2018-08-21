Бюджетников "сгоняют" на празднование Дня флага в Петрозаводске

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Работники бюджетных учреждений жалуются, что их принуждают посетить 22 августа празднование Дня флага в Петрозаводске.
В редакцию "Столицы на Онего" позвонил читатель, работающий в республиканском бюджетном учреждении, которое подчиняется одному из карельских министерств.
"Поступило указание посетить 22 августа концерт у Дворца творчества детей и юношества День флага. От учреждения требуется несколько человек. Народ просто сгоняют в обеденное время на этот праздник", - рассказал бюджетник.
Напомним, 22 августа в 13.00 на площадке у Дворца творчества детей и юношества в Петрозаводске состоится митинг-концерт с участием главы Карелии Артура Парфенчикова.
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