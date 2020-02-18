Бюджетные медучреждения Карелии чаще других затягивают расчеты с бизнесом

Учреждения здравоохранения Карелии республиканского и муниципального подчинения задерживают платежи предпринимателям по выполненным контрактам чаще любых других государственных и муниципальных организаций.

Такое мнение высказала уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова в интервью, опубликованном на официальном сайте Национального института системных исследований проблем предпринимательства.

"По моим наблюдениям, просрочка платежей характерна больше всего для бюджетных лечебных учреждений. Мы вместе с прокуратурой Карелии, изучая случаи задержки платежей, выявили некую тенденцию, связанную с очень сложной системой финансирования медицинских учреждений", - рассказала Гнетова.

В чем причины этой проблемы и как ее решить, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".