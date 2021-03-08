Бюджетный прогноз предусматривают ежегодный рост промышленности Карелии на 3,4%

Минфин Карелии пересмотрел параметры бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2035 года.

Уточненный прогноз утвержден распоряжением правительства республики.

"Базовый вариант бюджетного прогноза характеризуют основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов, невысокий потребительский спрос и незначительное повышение доступности кредитов. Данный вариант предусматривает проведение умеренно консервативной инвестиционной политики, среднегодовой прирост промышленного производства 3,4% и сохранение относительно низкой конкурентоспособности организаций, а также сдержанное снижение инфляционного влияния (с 106,5% в 2016 году до 104,0% к 2025 году и сохранение указанного уровня до 2035 года)", - говорится в документе.

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