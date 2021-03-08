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Бюджетный прогноз предусматривают ежегодный рост промышленности Карелии на 3,4%

Новости. Экономика
09:36, 09 Марта 2021
фото: © Sergei Bobylev/TASS
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Минфин Карелии пересмотрел параметры бюджетного прогноза на долгосрочный период до 2035 года.

Уточненный прогноз утвержден распоряжением правительства республики.

"Базовый вариант бюджетного прогноза характеризуют основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций изменения эффективности использования ресурсов, невысокий потребительский спрос и незначительное повышение доступности кредитов. Данный вариант предусматривает проведение умеренно консервативной инвестиционной политики, среднегодовой прирост промышленного производства 3,4% и сохранение относительно низкой конкурентоспособности организаций, а также сдержанное снижение инфляционного влияния (с 106,5% в 2016 году до 104,0% к 2025 году и сохранение указанного уровня до 2035 года)", - говорится в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Leopol'd
2021-03-09 10:16:05
В рост на 3,4% до 2035 можно верить. К тому времени все прогнозисты выйдут на пенсию, спросить не с кого.
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