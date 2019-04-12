Бюро судебно-медицинской экспертизы Карелии работает без лицензии на исследование трупов

В Карелии бюро судебно-медицинской экспертизы Карелии не имеет лицензии на отдельные виды деятельности из-за неудовлетворительной материально-технической базы.

Это следует из аналитической справки, копия которой имеется в распоряжении редакции "Столицы на Онего".

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Карелия "Бюро судебно-медицинской экспертизы" осуществляет судебно-медицинские экспертизы и исследования трупов, живых лиц, вещественных доказательств и материалов дел по направлениям и постановлениям правоохранительных органов в рамках уголовного и административного законодательства, а также по определениям судов в рамках гражданского судопроизводства.

Бюро располагается в четырех зданиях в Петрозаводске, в районах республики имеется 12 отделений при ЦРБ.

Как следует из документа, "в настоящее время ни одно из структурных подразделений бюро не имеет лицензии на производство экспертизы трупов".

"Лицензия на экспертизу живых имеется только в Петрозаводске, в районных отделениях таковых нет. Причиной отсутствия лицензий является крайне неудовлетворительная материально-техническая база как по помещениям, так и по оснащению оборудованием", - сообщается в справке.

Отмечается, что решением вопроса организации патологоанатомической службы в районах может стать строительство модульных патологоанатомических отделений, оснащенных оборудованием в соответствии с СанПиН. Стоимость одного отделения в модульном исполнении может составлять порядка 20-25 млн рублей.

В Петрозаводске планируется строительство отдела судебно-медицинской экспертизы трупов с гистологической лабораторией. Предварительная стоимость строительства 395,17 млн рублей.