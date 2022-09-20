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Благодаря четырем жителям Карелии мошенник за 24 часа стали богаче на миллион рублей

Новости. Общество
15:41, 08 Октября 2022
фото: © seligerlife.ru

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За сутки четверо жителей Карелии перевели телефонным мошенникам более миллиона рублей, сообщили в МВД республики.

В полицию Петрозаводска обратился 49-летний горожанин и сообщил, что у него похитили почти 518 тысяч рублей. История началась с телефонного звонка - неизвестный сообщил мужчине, что на его имя был незаконно оформлен кредит. Чтобы заблокировать неправомерную операцию, ему посоветовали взять в банке такую же сумму, а затем перечислить деньги на «безопасный счет». Он выполнил перевод и только потом догадался, что счет оформлен не на него.

В схожей ситуации оказался и 73-летний петрозаводчанин: узнав про кредит, он продиктовал собеседнику реквизиты своей банковской карты в надежде на то, что тот отменит несанкционированные транзакции. Получив доступ к его счету, аферисты списали 60 тысяч рублей.

Еще одной жертвой преступления стала 43-летняя жительница Кемского района. Якобы от сотрудника банка женщина узнала, что от её имени кто-то пытается оформить кредит, и выполнила «зеркальную» операцию через онлайн-приложение. Затем она сообщила собеседнику код к личному кабинету и обнаружила, что у нее списали более 47 тысяч рублей.

Аналогичным образом был обманут и 34-летний житель Кондопоги – он перевел на чужой счет 480 тысяч рублей заёмных средств.

По заявлениям потерпевших проводятся проверки. Полиция Карелии призывает граждан быть бдительными и не попадаться на уловки мошенников.

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