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Новости. Общество
14:03, 26 Сентября 2019
фото: © Сергей Юдин / "Республика"

"Благодаря федеральным ресурсам мы сегодня можем решить проблемы, о которых раньше даже подумать было страшно"

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о федеральных нацпроектах, которые реализуются в городе. 

"Сейчас вся работа нацелена на то, чтобы уровень жизни по стране выравнивался. Инвестиции в муниципалитеты - это результат целенаправленной политики государства. Власть анализирует ситуацию и осознает: изменения в городской среде малых городов крайне важны. Нам предлагаются механизмы, позволяющие реально повышать качество жизни в муниципалитетах. Активно реализующиеся по всей стране национальные проекты - один из таких инструментов. Наша задача - суметь воспользоваться данными нам возможностями и распорядиться ими максимально эффективно. Благодаря федеральным ресурсам мы сегодня можем решить те проблемы, о которых раньше даже подумать было страшно. Еще три года назад я и представить не могла, что когда-нибудь мы сможем отремонтировать, а местами и полностью заменить городские тротуары. А сегодня - посмотрите - эта работа идет полным ходом", - рассказала Ирина Мирошник.

 

Полностью интервью с главой Петрозаводска читайте здесь.

 

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Комментарии

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zanoza
2019-09-26 14:47:38
Ремонт дорог и тротуаров -это здорово! Но разве эффективно проводить этот ремонт не поменяв коммунальную инженерную инфраструктуру которая проходит под этими дорогами. Ведь сами же признаёте что её износ достиг придельных показателей. Получится так что в последующих ближайших годах начнутся масштабные коммунальные аварии и весь ремонт дорог пойдёт насмарку, так как придётся "новый" асфальт вскрывать.
Вася
2019-09-26 14:12:32
Ну попробуй за стерха полетать,или амфору найди,тогда и народ за тобой потянется.
Гость
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