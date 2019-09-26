"Благодаря федеральным ресурсам мы сегодня можем решить проблемы, о которых раньше даже подумать было страшно"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник рассказала о федеральных нацпроектах, которые реализуются в городе.

"Сейчас вся работа нацелена на то, чтобы уровень жизни по стране выравнивался. Инвестиции в муниципалитеты - это результат целенаправленной политики государства. Власть анализирует ситуацию и осознает: изменения в городской среде малых городов крайне важны. Нам предлагаются механизмы, позволяющие реально повышать качество жизни в муниципалитетах. Активно реализующиеся по всей стране национальные проекты - один из таких инструментов. Наша задача - суметь воспользоваться данными нам возможностями и распорядиться ими максимально эффективно. Благодаря федеральным ресурсам мы сегодня можем решить те проблемы, о которых раньше даже подумать было страшно. Еще три года назад я и представить не могла, что когда-нибудь мы сможем отремонтировать, а местами и полностью заменить городские тротуары. А сегодня - посмотрите - эта работа идет полным ходом", - рассказала Ирина Мирошник.

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