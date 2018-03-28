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Новости. Общество
10:49, 28 Марта 2018

"Благодаря" неразумным действиям силовых структур Юрий Дмитриев вошел в историю мира"

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В Петрозаводске завершился громкий процесс по делу лидера карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева, который обвиняется в создании детской порнографии с участием несовершеннолетней приемной дочери.

Уголовное дело в отношении Дмитриевабыло возбуждено в декабре 2016 года. Тогда же он был задержан в своей квартире, а после арестован. Суд изменит меру пресечения Дмитриеву только в январе 2018 года после множества экспертиз, петиций, митингов и подписей в защиту историка, за которого вступились многие деятели культуры, такие как писательница Людмила Улицкая, поэт и прозаик Дмитрий Быков, актер Евгений Стычкин, поэт-песенник Юлий Ким, рок-музыкант Борис Гребенщиков и многие другие. Делом Дмитриева сразу после его ареста заинтересовались российские и зарубежные СМИ.

"За этот год с лишним удалось многое сделать по данному делу, - рассказал журналистам адвокат Виктор Ануфриев. – Дело пришло в суд непрофессионально расследованным с многочисленными нарушениями уголовно-процессуального закона, в том числе и прав Юрия Алексеевича, и моих как защитника. Но за этот год в материалах дела появилось достаточно данных, доказательств, которые объективно и профессионально доказывают, в крайнем случае, показывают то, что Юрий Алексеевич ничего преступного не совершал. Сегодня, когда мы расставались с судом до приговора, мне пришлось сказать, что "благодаря" непрофессиональным и, может быть, неразумным действиям силовых структур в Петрозаводске, Юрий Алексеевич уже вошел в историю мира, и его оттуда никакими приговорами не вычеркнуть".

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2018-03-28 11:17:51
Вся эта гламурная оппозиция через неделю забудет этого персонажа и придумает нового героя, ибо очень любит госдеповские печеньки.
Саныч
2018-03-28 11:28:50
однозначно, ты вообще идиот. Сгоняй за пивом лучше, диван ждет. И Соловьева не забудь посмотреть.
Гость
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