«Благодарю за всё, мама! Ты мой маяк…» — сегодня в России отмечают День матери

Пронзительный ролик со словами, которые никого не оставят равнодушным и спокойным, опубликовал в соцсети глава Карелии.

В День матери Артур Парфенчиков вспоминает свою маму.

«Улыбку мамы сохранили старые документальные кадры», — написал глава региона на своей страничке в соцсети.





«Долгие годы она работала режиссером на карельском телевидении. Чаще была за кадром: поэтому редкие моменты, где она попала в кадр, для меня особенно ценны», — рассказал руководитель республики.



«Благодарю за всё, мама! Ты мой маяк, что через годы светит вечно…» — написал Артур Парфенчиков в сети.