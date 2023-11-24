«Благодарю за всё, мама! Ты мой маяк…» — сегодня в России отмечают День матери

Пронзительный ролик со словами, которые никого не оставят равнодушным и спокойным, опубликовал в соцсети глава Карелии.
В День матери Артур Парфенчиков вспоминает свою маму.
«Улыбку мамы сохранили старые документальные кадры», — написал глава региона на своей страничке в соцсети.
«Долгие годы она работала режиссером на карельском телевидении. Чаще была за кадром: поэтому редкие моменты, где она попала в кадр, для меня особенно ценны», — рассказал руководитель республики.
«Благодарю за всё, мама! Ты мой маяк, что через годы светит вечно…» — написал Артур Парфенчиков в сети.
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