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Благодарность БСМП: "Отношение к работе и высокая квалификация персонала сделали моё пребывание в больнице приятным, а лечение эффективным"

Новости. Общество
16:02, 09 Октября 2020
фото: © Столица на Онего
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Петрозаводчанка, оказавшаяся с переломом ноги в Больнице скорой медицинской помощи, выразила благодарность всем сотрудникам медучреждения.

В редакцию "Столицы на Онего" обратилась петрозаводчанка, которая рассказала, что недавно она оказалась в БСМП с переломом ноги и сегодня хочет поблагодарить врачей, медсестер и младший персонал за замечательную работу, профессионализм, внимание и человечность.

"Недавно обстоятельства сложились так, что я оказалась в Городской больнице первой медицинской скорой помощи, в отделении травматологии, - написала петрозаводчанка. - У меня были некоторые опасения, так как помню, как больница выглядела раньше: помещения, требующие ремонта, невыносимый запах в отделении, неприветливый персонал. Да и пугающих рассказов о неудачном лечении и равнодушном отношении к пациентам было предостаточно.

Но, когда я поступила в БСПМ с травмой, то приятно удивилась тем изменениям, которые произошли. В помещениях сделан ремонт, в палатах чисто, так как их убирают дважды в день, питание достойное: в связи с коронавирусом его приносят в термобоксах.

Младший персонал ухаживает за лежачими больными столько, сколько этого требует пациент, не отказывают в помощи и просьбах. Врачи - профессионалы. Подробно рассказывают, как будет протекать курс лечения и как осуществляется план реабилитации. Кроме этого, мощно поддерживают психологически, поэтому любые серьёзные процедуры не страшны.

Выражаю благодарность руководству БСМП и врачам отделения: заведующему травматологическим отделением Мамошкину Михаилу Михайловичу и травматологу Шуркину Сергею Владимировичу, также благодарю анестезиолога Ясинского Валерия Дамениковича за внимание и профессиональное сопереживание во время операции.

Отдельно хочется отметить постовых медсестёр, которые приходили на помощь в любой момент.

Спасибо вам, ваше отношение к работе и высокая квалификация сделали моё пребывание в больнице приятным, а лечение эффективным".

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